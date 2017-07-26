Хозяевам собак, которые до смерти загрызли ребенка в Пальмино, предъявлено обвинение

26.07.2017

На такой шаг свердловские следователи пошли, узнав результаты экспертизы убитых животных

Генетическое исследование показало, что 7-летнюю девочку до смерти искусали оба пса. А значит, что за их воспитание владельцам теперь придется отвечать перед судом. Трагедия случилась в поселке под Тавдой в феврале. Маленькая Полина каталась с горки у местного дома культуры. Внезапно на ребенка набросились две собаки — они схватили девочку за шею и стали рвать, пока бедняжка не умерла. Выяснилось, что псы принадлежат двум жителям, которые увлекаются охотой и натаскивают питомцев на дичь. После случившегося владельцы от собак отреклись, однако, подозрение все равно пало на них. Сегодня хозяевам обеих собак было предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Им грозит до двух лет лишения свободы.