Город расцветает на глазах: в Екатеринбурге проводят конкурс на самую красивую клумбу

26.07.2017

Участники удивляют жюри необычными цветами и создают тематические композиции

Екатеринбург распускается на глазах. Цвести и пахнуть новеньким клумбам не мешает даже дождливая погода. Несмотря на осадки у цветников сегодня не протолкнуться — к ним внимательно присматривается специальное жюри. В городе проходит конкурс на лучшее оформление. Клумба на февральской революции в нем участвует впервые. До этого здесь был обычный газон. Каждую клумбу оценивают по четырем параметрам: оригинальность, гармоничность, качество и насколько цветник вписывается в городскую среду. Впрочем, этим конкурсантам действительно есть, чем удивить горожан. К примеру, эта композиция уже успела стать местной достопримечательностью. Клумба с нотами украсила сквер музыкального колледжа и заслужила высокую оценку жюри. В составе жюри не только ботаники, но и архитекторы, и преподаватели университета. Им предстоит оценить больше полусотни городских клумб. Причем, в конкурсе мог принять участие любой желающий. Заявки принимали и от предприятий, и от рядовых горожан. Лучшие цветники специалисты определят после Дня города, но призы обещают вручить сразу двум десяткам участков. Впрочем, по словам последних, награда — далеко не главное. Ведь они хотели всего лишь порадовать горожан и раскрасить серые будни мегаполиса.