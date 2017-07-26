Фонтан кипятка среди ночи разбудил жителей улицы Циолковского

26.07.2017

Во дворе одной из многоэтажек из-под земли забил коммунальный гейзер

Буквально за полчаса вода полностью залила стоянку, а затем затопило и подземный паркинг. Фонтан забил прямо под одной из припаркованных машин. Трубы не выдержали опрессовок — и поток кипятка вынес канализационный люк, над которым стояла иномарка. Громкий хлопок разбудил жильцов и они вызвали аварийную службу. Но к приезду бригады уровень воды на подземной парковке был уже по колено, а во дворе стоял густой туман. В теплосетевой компании объяснили, что это — нормальные последствия гидравлических испытаний. Слабые места в трубах ищут летом, чтобы зимой горожане не остались без отопления. Последняя серия опрессовок ожидается этой ночью, ну, а после — рабочие приступят к замене дефектных труб.