Фонтан кипятка среди ночи разбудил жителей улицы Циолковского

Во дворе одной из многоэтажек из-под земли забил коммунальный гейзер


Буквально за полчаса вода полностью залила стоянку, а затем затопило и подземный паркинг. Фонтан забил прямо под одной из припаркованных машин. Трубы не выдержали опрессовок — и поток кипятка вынес канализационный люк, над которым стояла иномарка. Громкий хлопок разбудил жильцов и они вызвали аварийную службу. Но к приезду бригады уровень воды на подземной парковке был уже по колено, а во дворе стоял густой туман. В теплосетевой компании объяснили, что это — нормальные последствия гидравлических испытаний. Слабые места в трубах ищут летом, чтобы зимой горожане не остались без отопления. Последняя серия опрессовок ожидается этой ночью, ну, а после — рабочие приступят к замене дефектных труб.

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Фонтан кипятка среди ночи разбудил жителей улицы Циолковского