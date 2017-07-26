Фильтры не спасают: в Первоуральске из кранов течет мутная жидкость

26.07.2017

Горожане даже начали жаловаться на приступы аллергии

Жалобы на качество воды — как холодной, так и горячей — в аварийную службу стекаются со всего Первоуральска. То, что бежит из крана, горожан категорически не устраивает. Третью неделю люди не могут ни помыться толком, ни одежду постирать. Брезгуют. Ольга запаслась терпением и отбеливателями. Из-за желтой воды белые вещи после стирки обретают серый оттенок. Но это еще полбеды — нечистоты, сочащиеся из кранов, портят не только одежду, но здоровье. У сына после водных процедур усиливаются высыпания на коже. Пить такую воду жители, понятное дело, не рискуют. Предпочитают набирать литры из скважин и родников. Эту версию подтверждают санитарные врачи. По информации Роспотребнадзора, местный Водоканал не никак не удается вывести на чистую воду. Поступая из природного источника, она проходит лишь часть обязательных стадий фильтрации. Мощности насосной станции не хватает, чтобы очистить весь объем. Мутит воду, как оказалось, плохая погода. Из-за дождей ил со дна поднимается и попадает в насосы. Впрочем, нанести серьезный вред здоровью горожан такой раствор не может, успокаивают медики. Хотя и пить ее всё же не рекомендуется. Что касается увеличения мощности станции фильтрации, то этот вопрос пока открыт — денег на модернизацию Водоканала нет.