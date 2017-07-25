Вырыли траншею и пропали: жители Коммунистической жалуются на перерытый двор

25.07.2017

Рабочие уже полмесяца не могут засыпать котлован, хотя работы там не ведут

Брошенный котлован доставляет массу неудобств жителям. Автомобилисты из-за него не могут подъехать к дому, а для пешеходов оставлена лишь узкая тропинка. Так и на дне оказаться недолго, считают местные. Котлован порядка пяти метров глубиной — и далеко не все внимательно смотрят под ноги. Кто подстроил им ловушку, горожане знают. Говорят, это строители, которые возводят дом в соседнем квартале. И действительно, возле строящейся высотки находится точно такой же котлован. Как и на Коммунистической, работы в нем не ведутся. Мы обратились к застройщику за разъяснениями. Но в пресс-службе ничего конкретного нам не сказали. Однако не на камеру строители сказали, что их подвел поставщик — новые трубы до сих пор не привезли. По предварительным подсчетам, на завершение всех работ (вместе с заменой) понадобится еще недели три.