В Первоуральске вынесли приговор инкассатору, укравшему 4 миллиона рублей

25.07.2017

Мужчина около месяца промышлял воровством государственных денег

О том, что присвоил чужое, Максим пожалел только на скамье подсудимых. Мужчине светит срок за хищение кругленькой суммы у самого Центробанка. По материалам дела, работая инкассатором, он присваивал себе деньги, которые перевозил. Как выяснило следствие, миллионером рядовой инкассатор враз стал в начале года. Заболкин регулярно похищал небольшие суммы из денежных мешков, причем очень затейливым способом — менял номера на сумках, а разницу отправлял на свои банковские счета. После пытался приумножить состояние с помощью вкладов. Но не получилось. При инвентаризации в управлении обнаружили недостачу. Из-за нее у инкассаторской фирмы начались серьезные проблемы. Отрицать вину мужчина не стал – сразу во всем сознался и заключил сделку со следствием. Он уже вернул 400 тысяч рублей, который похитил, а остальную сумму пообещал отдать позже. Именно поэтому, говорит, его лучше не сажать за решетку. Но, по закону, за такое преступление предусмотрено до 10 лет тюрьмы. Прокуратура просила 4, защита настаивает на условном наказании — мол, есть ряд смягчающих обстоятельств. Но на другой чаше весов — тяжесть преступления и большая часть невыплаченной суммы. Кроме того, осужденный должен вернуть своей фирме 3 миллиона 800 тысяч рублей. Правда, будучи в колонии, Максим вряд ли сможет быстро рассчитаться с долгами — через исправительное учреждение, в отличие от его прежнего места работы, большие деньги не проходят.