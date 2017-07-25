Усыновили косолапого: на ферме под Челябинском растят медвежонка-сироту

25.07.2017

Его маму на трассе сбила машина, но малыш в лес не убежал – остался ждать на обочине

К новому дому Мишель еще не привык и что есть силы старается выбраться на свободу. Полугодовалый косолапый остался без матери, сироту приютили на оленьей ферме. Правда со своими спасителями он пока не подружился. И от стресса даже отказывается есть. Об одиноком медвежонке сообщили жители соседнего поселка. Они заметили на дороге сбитую медведицу — видимо, она ходила к людям за пропитанием. Осиротевший Мишель долгое время ждал маму на обочине дороги. Жители Пелыма подкармливали малыша супом и булочками, пока за ним не приехали сотрудники охотнадзора. Как у медведихи Саши. На ферме она уже 15 лет, попала сюда еще медвежонком. В неволе косолапые живут почти вдвое дольше — около 40 лет. Так же, как и в дикой природе, на зиму впадают в спячку. Вот только здесь они едят не травы и ягоды, а в основном кашу. Саша любит геркулес и белый хлеб. Ну, а Мишеля пока кормят коровьим молоком. А как только медведь привыкнет к людям, постараются узнать его пол. Пока к себе малыш никого не подпускает. Поэтому кличку ему пришлось выбрать универсальную. На оленьей ферме шутят: им уже впору открывать детский дом для животных. Ведь кроме Мишеля здесь недавно приютили еще четверых сирот: троих лосят и косулю Дашу. Чтобы всех прокормить пришлось даже купить дойную корову. Как только сиротки подрастут, их, скорее всего отпустят на волю, но вот Мишель, похоже, навсегда останется в клетке. Ведь он вскоре совсем перестанет бояться людей, и в лесу запросто сможет стать добычей охотников.