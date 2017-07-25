Поэт в кадре и за кадром: в музее Владимира Высоцкого открылась новая экспозиция

25.07.2017

Ее жемчужиной стал кухонный стол, где поэт провел последние минуты жизни

Ранее стол принадлежал соседу актера — фотографу Валерию Нисанову. Именно за этим столом Высоцкий написал многие хиты. После смерти поэта, Нисанов подарил стол своему другу, а тот, в свою очередь, передал его екатеринбургскому музею. Теперь здесь стоит фотография с одной из посиделок на Малой Грузинской: на переднем плане — соседка, рядом — сам Высоцкий. Но поклонники поэта смогут увидеть его и за кадром. На выставке представлены уникальные фотографии с кинопроб. Причем, среди них есть фильмы, в которых Высоцкий так и не сыграл. Так, он пробовался на роль прораба в комедии «Операция Ы или другие приключения Шурика». Но, в итоге, ее получил Михаил Пуговкин. Из московского музея Высоцкого на Урал приехали и рукописи песен, написанные рукой актера. Среди них легендарные «Кони привередливые» и «Если друг оказался вдруг…»