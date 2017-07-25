Пламя страсти: в Екатеринбурге сгорел интим-салон

Как выяснили пожарные, возгорание началось с дивана


По словам очевидцев, когда запахло жареным, из салона выбежали 5 девушек — им удалось вынести кассу и ценные вещи. Остались ли внутри клиенты, они не сказали, однако отметили, что пожар начался в дальней комнате из-за замыкания электропроводки. Впрочем, спасатели подозревают, что всему виной — неосторожное обращение с огнем. Вполне возможно, что кто-то уронил свечу и не заметил этого, пока не стало слишком жарко

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Пламя страсти: в Екатеринбурге сгорел интим-салон