К 1 сентября в Екатеринбурге откроют четыре новые школы

25.07.2017

Все они будут оснащены по последнему слову техники

Свои двери обновленная французская гимназия пока открывает только чиновникам. Власти города проверяют, готово ли здание принять учеников. Остались лишь мелочи, с ними разберутся до первого сентября — и екатеринбуржская школа станет поистине окном в Европу: из этих классов ребята смогут общаться с иностранными ровесниками. 39-ую гимназию уже называют школой нового поколения. Тут множество технических новшеств. Так, местные спортзалы оборудованы системой инфракрасного отопления, которая поможет не только контролировать температуру, но и меньше платить за коммуналку. Актовый зал похож на театральный, тут можно давать спектакли. Конечно, на языке оригинала. Под стать ей будет и «дочка» — начальная школа 39ой, которую сейчас строят на улице Циолковского. Это здание несколько лет стояло заброшенным, но уже в следующем году в нем станут обучаться порядка 150 малышей. Правда, сперва нужно решить некоторые строительные вопросы. После того, как проект реконструкции окончательно согласуют, здание изменится до неузнаваемости. Не меньше ремонта начальной школы ждут в Рудном — ведь здание последние 10 лет простаивало из-за аварийного состояния. Сейчас — при первой возможности — строители проводят его реконструкцию. Уже первого сентября она примет около сотни детей, которые пока учатся вместе со старшеклассниками. А на Уралмаше ради нового рушат старое. Сегодня там начался снос школы номер 80, здание которой 4 года стояло без дела На этом месте вскоре возведут новую школу, которая будет вмещать около восьмисот учеников. И это лишь начало. В планах — в ближайшие 6-8 лет сдать в Екатеринбурге три десятка новых учебных заведений, чтобы все школьники смогли учиться в одну смену.