Горожанка оказалась прикована к постели после сеанса тайского массажа

25.07.2017

Она уверенна: в спа-салоне ей сломали позвоночник

Прикованной к постели Светлана оказалась после оздоровительного сеанса массажа. В тайский спа-салон женщина отправилась по совету подруги — захотела расслабиться в отпуске. Но теперь, похоже, остаток лета проведет на больничном. Рассказывает: массажистка согнула ее так, что та с трудом разогнулась обратно. Уже в травмпункте Светлане сказали, что у нее перелом позвоночника. Врачи заключили: травма получена в результате массажа. Но в спа-салоне в это поверить не могут. Уверяют: у мастера колоссальный опыт, а боль в спине после сеанса — нормальное явление. На стороне коллег и другие массажисты. Они уверенны — сломать позвонок таким образом почти нереально. Нужна недюжая сила. Ведь тайский массаж является лечебным и все его разновидности направлены на тонус и растяжку тела. Правда, делать его может лишь тот, кто имеет медицинское образование. Доказать вину массажиста Светлане будет непросто — говорят юристы. И советуют пострадавшей сперва написать жалобу в спа-салон с просьбой оплатить лечение. Если договориться полюбовно не удастся, придется обращаться в суд. По оценкам врачей, восстанавливаться после травмы Светлана будет больше полугода. И несмотря на то, что в качестве реабилитации показан массаж, говорит: в тайские салоны она больше ни ногой.