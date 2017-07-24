Воды не будет до зимы: екатеринбуржцам рассказали, почему обмелел городской пруд

24.07.2017

Воду перекрыли из-за ремонта Макаровского моста

Вот уж точно удивительный подводный мир! Обмелевшая Исеть обнажила, кажется, всю историю города. Пять сотен человек, убирая мусор, бережно откладывают в сторону любопытные находки. Среди груды камней — многовековые артефакты: колеса, подковы и даже ограды домов. Но вместе с артефактами на суше оказались и невиданные горы мусора. Их-то и собирают горожане. За считанные часы набралось сразу несколько грузовиков битого стекла и металла. Субботники на набережной нынче проводят чуть ли не каждый выходные — пока есть возможность. Ведь жизнь Исети скоро вернется в прежнее русло. Воду спустили лишь для ремонта Макаровского моста — чтобы строители могли подобраться к основанию колон. Там будут строить усиление. Ну, а пока по набережной можно учить историю. Даже криминальную. В качестве наглядного пособия — несколько патронов, револьвер и даже граната. Однако самой жуткой находкой стали человеческие кости и череп. Так что субботники заинтересовали и следователей. А вот историки ничего криминального в костях не видят. Ведь на месте спорткомплекса Динамо три века назад была тюрьма «Заречный тын» — с собственным кладбищем. Погост насчитывал около 100 могил. И возможно, останки просто вымыло со старых захоронений. Ну, а пока следователи выясняют, откуда в пруду могли взяться кости, остальные находки готовят к выставке. В день города они станут экспонатами музея под открытым небом. Там представят самые интересные вещи, найденные на берегах пруда в эти выходные.