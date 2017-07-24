Убийственная гроза: под Первоуральском молния убила пятилетнего ребенка

24.07.2017

Ребенок находился в лесу вместе с бабушкой и тетей, они собирали грибы

О гибели внука Владимир Иванович в дороге — он возвращался из леса, где оставил 5-летнего Тиму и супругу — родные пошли за грибами. Но внезапно налетевшая гроза убила ребенка на глазах у бабушки — его ударило молнией. Сама пенсионерка чудом осталась жива. В злополучную субботу ребенок гостил в деревне у родственников. Вместе с бабушкой и тетей Тимофей отправился по ягоды и грибы. По словам местных, беды ничто не предвещало — дождя не было, хотя небо уже начало затягивать облаками. Как позже выяснилось, от ливня родственники решили укрыться в пролеске. Но молния ударила прямо туда — сверкнула над головами и попала в ребенка. Мальчика перенесли к дороге — и оттуда на попутке повезли в больницу. По дороге Тиму перехватила скорая, но, к сожалению, спасти его не удалось. Сейчас врачи оказывают помощь его бабушке – после трагедии у нее стало плохо с сердцем. За него схватились многие жители Крылосово, которых напугала гроза/ Но если крыши и заборы можно восстановить, то погибшего Тиму уже не вернуть. Чтобы подобных трагедий больше не было, сотрудники МЧС напоминают свердловчанам о меры предосторожности во время нашествия стихии. Соблюдали ли эти меры безопасности родственники погибшего мальчика, теперь будут выяснять следователи. Они организовали проверку. Сейчас семья Тимы находится в Первоуральске. Родные готовятся к похоронам и стараются держаться изо всех сил. Ведь у мальчика есть старшая сестренка.