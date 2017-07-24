Спасение рядового стрижа: жители дома на Бажова вызволили птицу из ловушки

24.07.2017

Пернатый запутался крылом в верёвке

Освободиться самостоятельно птица не могла — и несколько часов беспомощно билась «в силках» под крышей. Обзвонив коммунальщиков и человеческих спасателей, сердобольные жильцы вызвали «Зооспас». Альпинист спустился с крыши и освободил пленника. За операцией спасения следил весь двор. Окрыленный свободой стриж попытался улететь, но специалисты не дали — сочли его слишком слабым. Часть крыла оказалась повреждена. Выходить пернатого согласился человек, уже имеющий подобный опыт. Так что вернуться на волю стриж сможет лишь через несколько дней.