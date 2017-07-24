Широкий выбор: екатеринбуржцы смогут самостоятельно выбирать участок для голосования

Избирателям нужно будет заранее определиться с пунктом и предупредить Избирком


Новшество опробуют в ближайшие месяцы — в преддверие выборов губернатора. Подобная система пока работает лишь в Свердловской области. Выбрать удобный участок, например, рядом с гостиницей или работой, можно в Интернете — на Яндекс-картах или на сайте Избиркома. Чтобы зарегистрироваться, нужно отнести заявление в ближайший многофункциональный центр или в территориальную избирательную комиссию. Главное — быть прописанным в Свердловской области — временная регистрация не дает права выбора. Чиновники подчеркивают, изменить место для голосования можно лишь один раз.

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Широкий выбор: екатеринбуржцы смогут самостоятельно выбирать участок для голосования