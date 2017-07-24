Пьянству бой! В Екатеринбурге автоинспекторы устроили охоту на нетрезвых водителей

24.07.2017

Только за выходные сотрудники ГИБДД задержали два десятка пьяных автолюбителей

Примечательно, что у задержанного всего 6 лет водительского стажа — бОльшую часть этого времени он был пешеходом, лишенным права управления авто из-за пьянства за рулем. Теперь рецидивисту грозит уже уголовное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Но это еще предстоит решить суду. Всего же за минувшие выходные инспекторы Екатеринбурга задержать более двадцати водителей в состоянии алкогольного опьянения, ещё 15 отказались дуть в трубочку. ГИБДД предупреждает об ужесточении наказания для пьющих рулевых — вплоть до уголовки — и советуют подумать если не о себе, то о других, кого нарушители повергают опасности.