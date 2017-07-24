Крапива высотой с человеческий рост! Двор на Вторчермете зарос травой

24.07.2017

Косари сюда не приходили, кажется, все лето

Сорняки здесь вымахали уже выше человеческого роста, возмущаются местные. Особенно недовольны жители первых этажей. Заросли из репья и полыни напрочь перекрыли вход во двор. Детям даже в мяч поиграть негде! А у коммунальщиков, по словам местных, постоянные отговорки. Вдруг из-за кустов раздался стук топора. Оказалось, у одного из жильцов терпение уже лопнуло. Говорит, коса здесь уже не поможет. Когда начнется косьба? — мы спросили в управляющей компании. Коммунальщики заверили: про этот двор они не забыли. Как выяснилось, произошло недопонимание: первые выкашивание проводилось снаружи дома, поскольку подъезды выходят на улицу. Теперь же косарей направят во внутренний двор, и, как нас заверили, даже если начнутся дожди — они помехой работам не станут.