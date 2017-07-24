Едем в объезд! Центр Екатеринбурга встал в пробку из-за реконструкции проспекта Ленина

24.07.2017

Напротив Администрации Екатеринбурга меняют брусчатку

В поисках короткого пути объезда автомобилисты нервничают — куда ни сунься, встаешь в хвост очереди из автомобилистов. Ничего не поделать — на ремонт закрылся главный городской проспект. Ленина готовят к Чемпионату мира по футболу, и пока среди центральных улиц он — запасной игрок. Основную транспортную нагрузку сейчас на себя взяли Малышева и Челюскинцев. Водители хоть и тратят больше времени на дорогу, но к пробкам относят с пониманием. В том, что будет лучше, сомневаться не приходится. Реконструкция части проспекта от 8 Марта до Московской проходит, что называется, от фасада до фасада. С прошлой недели и до конца лета полностью закрыта нечетная сторона. Четную начнут ремонтировать в сентябре, пока она открыта для движения. Но несмотря на это пешеходы и велосипедисты легких путей не ищут — мужественно взбираются на высокие ступени памятника Ленину. Из зоны комфорта горожане вышли на три месяца. За это время здесь должны заменить асфальт, газоны и тротуарную плитку. Это предусмотрено глобальным планом подготовки к Мундиалю, под который из бюджета выделена отдельная сумма. Весь проспект будет вымощен в едином стиле и цветовой гамме. Старую плитку, которая еще в хорошем состоянии, передадут в районы — для ремонта тротуаров. Новый облик обретет и бульварная часть Ленина. Здесь установят шесть десятков новых скамеек, велопарковки, информационные стенды и световые кашпо; высадят липы, еще одну ель и кусты сирени. Что касается брусчатки, которую сейчас укладывают на поддоны, то она никуда не денется. Пока все не вернется на круги своя, автомобилистам и общественному транспорту придется объезжать Ленина. Остановки автобусов на площади будут отменяться вместе с перекрытием той или иной стороны проспекта, сами машины делают крюк по Малышева. Трамваи ездить не перестанут, но высаживать пассажиров на ремонтируемой части не будут.