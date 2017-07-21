В армию как на работу: на Урале набирает популярность служба по контракту

21.07.2017

Только за два месяца в ряды армейцев, которым платят зарплату, вступила тысяча свердловчан

Валентин — в шаге от того, чтобы попасть в армию. Осталось подписать документы. Такое будущее выпускник колледжа выбрал сам — он идет служить не по призыву, а по контракту. Как именно служить — год срочно или два года по контракту — сейчас может выбрать каждый выпускник. Если раньше в ряды контрактников брали только тех, кто получил высшее образование, то с мая хватит и средне-специального. Нововведением уже воспользовались полсотни свердловчан. Для них – это начало военной карьеры, для армии – подготовленные кадры. По словам военных, сейчас наиболее востребованы профессии водителя, инженера транспортных средств, связиста, тренера и компьютерщика. Однако рассматриваются и заявки других специалистов. Главное, иметь диплом и быть законопослушным. Дальше все решит собеседование, медкомиссия и психологический отбор. Среди тех, кто ставит крестики на бланках, есть и бывшие срочники. Николаю, например, в армии понравилось — он решил стать военным, заключив контракт. Признается, служба привлекла льготами — контрактники со стажем могут выгодно купить квартиру по госпрограмме. В отличие от срочной службы, при приеме на контрактную учитываются пожелания кандидатов. У них есть возможность поехать в любую точку России. Екатеринбуржцы чаще рвутся в Челябинскую и Псковскую области и Крым. У тех, кому светит армия, выбор сейчас есть. Помимо контрактной и срочной службы кандидаты могут пойти на альтернативную – гражданскую. Так сделал Георгий. Браться за оружие парень не захотел — из-за религиозных убеждений — теперь ждет, куда его направят. Поступить так же могут все, кому предстоит попасть в армейские ряды. Время на то, чтобы определиться с формой службы, еще есть — новый призыв начнется с 1 октября.