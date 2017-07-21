Уральская столица начинает подготовку к промышленной выставке 2018 года

21.07.2017

Владимир Путин поручил министру промышленности ответственно подойти к проведению следующего Иннопрома

Ведь он станет важным этапом в борьбе за «ЭКСПО-2025», на которое претендует Екатеринбург. Тема инноваций станет ключевой и для Всемирной универсальной выставки, если она пройдет в Екатеринбурге. Проект уже заручился поддержкой президента, который нынче побывал на свердловском мини-ЭКСПО: Иннопроме. Ожидается, что в следующем году статус страны-партнера промышленной выставки перейдет Южной Корее. К следующему году на территориии экспоцентра планируют достроить современный конгресс-холл. Это будет площадка-трансформер для проведения международных форумов и концертов мирового уровня, которая позволит освободить площади четвертого павильона для участников и, соответственно, привлечь новых экспонентов.