Совладельца нижнетагильского завода отправили под домашний арест из-за долгов по зарплате

21.07.2017

По вине руководства завода без зарплаты остались 30 тысяч человек

Это единственное, что успел сказать соучредитель прогремевшего на всю страну Нижнетагильского завода до того, как журналистов удалили из зала. Меру пресечения Денису Кокорину избирают за закрытыми дверями. Руководителя обанкротившегося завода теплоизоляционных изделий отправили под домашний арест до 5 сентября. Внимание всей страны к заводу приковано после визита в Екатеринбург Владимира Путина. Заводчане пожаловались президенту, что уже второй год не могут получить зарплату. И начальство завода якобы отказывается платить, пока об этом лично не попросит глава государства. Долг перед рабочими перевалил за 13 миллионов рублей. С небывалой наглостью Путин поручил разобраться главе региона. И отправил в Нижний Тагил генпрокуратуру. Уже на следующий у руководства нашлись деньги и сотрудникам начали выплачивать долги. О том, что 195 человек больше года не могут получить зарплату, надзорные органы, оказалось, знали, но никаких активных действий не предпринимали. А вот после вмешательства президента активизировались и обвинили совладельца сразу в трех финансовых преступлениях: невыплате зарплаты, сокрытии средств от налогов и крупном мошенничестве. Но пока следователи готовят текст обвинения, они сами являются фигурантами проверки. Центральный аппарат следственного комитета выясняет, почему прежде расследование дела не двигалось с мертвой точки. Главу одного из управлений уже сняли с должности.