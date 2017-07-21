Отпуск вслепую: незрячие екатеринбуржцы вернулись из морского путешествия

21.07.2017

33 дня они сплавлялись на огромном катамаране по Балтийскому морю

В этом катере, бороздящем просторы ВИЗовского пруда, Михаил чувствует себя в своей тарелке. Это, говорит, вам не Балтика, где его штормило всего неделю назад. Незрячий екатеринбуржец в составе экспедиции прошел на катамаране от Швеции до Калининграда. Еще в Стокгольма стало понятно — легкой поездка не будет. Необычный трип — лишь один из этапов кругосветки, на которую отважились инвалиды Екатеринбурга. За несколько лет они планируют обогнуть земной шар. За последний месяц проплыли четыре тысячи километров, побывав в Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии и Литве. Самым сложным, признаются, было… хоть ненадолго остаться в одиночестве. С бытовыми проблемами незрячим и колясочникам помогали справляться профессиональные матросы. Но сперва пришлось найти с ними общий язык — команда собралась интернациональная. Помогла система жестов. Сложностей добавила и погода — как-то экстремалы попали в пятибальный шторм. С тех пор «правило трех точек» стало главным. Чтобы не терять почву под ногами, путешественники заходили в приморские городки. В Эстонии местные инвалиды устроили для них вечер танцев, а в Лапландии Санта Клаус пожелал никогда не отказываться от мечты. Сейчас инвалиды мечтают об инклюзивном катамаране, на котором будет удобно всем. Кто бы ни захотел покорить морские просторы.