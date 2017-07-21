Ни пройти, ни проехать: из-за ремонта тротуары на Репина пешеходы обходят стороной

21.07.2017

Ходить по щебню сложно, а везти ребенка в коляске практически невозможно

К пешеходному переходу теперь без резиновых сапог не подойти. Дорогу после дождя затопила огромная лужа. Но и в сухие дни здесь настоящая полоса препятствий, жалуются местные. Вместо асфальта на пути сплошь щебенка. Но больше всего нареканий вызывают тротуары вокруг остановок общественного транспорта. Девушкам сюда дорога, по сути, закрыта. Среди местных, правда, есть и такие, кто с понимаем относится к временным трудностям. Ради благоустройства, говорят, можно немого и потерпеть. Есть определенная технология подобных работ — поясняют подрядчики. Если дорожники пойдут на поводу у жителей, то работы не завершатся до начала зимы. А так все идет по утвержденному графику. Дорожники, ведущие работы на ул. Репина, приносят свои извинения за доставленные горожанам неудобства. И обещают ко Дню города сдать объект под ключ.