«Хорошо одет, но жалуется на память»: пожилой мужчина месяц живет в шалаше на парковке

21.07.2017

По словам местных жителей, скиталец не похож на бездомного — чистый и опрятный

Это жилище даже лачугой не назовешь. Но для Сергея потрепанный диван и кусок полиэтиленовой пленки стали родным домом. Уже почти месяц пожилой мужчина коротает дни и ночи на парковке. Местные скитальца заприметили сразу, начали даже подкармливать. Но помочь ему оказались не в силах. Ведь дедушка и разговаривает-то с трудом. В обиходе лишь простейшие " там, пусть и угу». На обычного бездомного Сергей не похож. Видно, что на улице оказался недавно. Скромный шалаш мужчина обустроил из подручных средств. Рассказывает: из дома ничего не взял. Теплые вещи, книги и даже бритву отыскал на помойке. Почему он живет на улице — дедушка объясняет с трудом — обрывками фраз и жестами. Мол, сын, который живет в его квартире с семьей, несколько раз избивал, а потом и вовсе выгнал. Похоже, из-за ударов по голове мужчина и потерял дар речи. В одиночку на улице так долго было бы не прожить, благо Сергею стали помогать местные. Вера живет в соседнем доме и часто навещает Сергея. Приносит ему воду и еду. Женщина не раз пыталась выяснить, откуда он, но ничего объяснить толком мужчина не может. Отчаявшись, неравнодушная соседка обратилась за помощью к журналистам. По нашему звонку к лачуге Сергея приехали работники социальной службы. Вот только ни свою фамилию, ни адрес Сергей назвать так и не смог. А без документов, определить его в пансионат для бездомных не получится — говорят соцработники. Поэтому пока мужчину увезут в дом временного пребывания. В центре Сергею постараются восстановить документы и попробуют отыскать родных. Вот только даже при упоминании дома мужчина вздрагивает — возвращаться туда явно боится. Но главное, что теперь у него будет хотя бы временная крыша над головой. И эту ночь он проведет уже не на улице.