Груша, которую нельзя скушать: в Екатеринбурге арестовали 15 тонн санкционных фруктов

Партию импортной сельхозпродукции, похоже, привезли из Ливана, но никаких документов на нее у владельцев не нашлось


Проверка проходила на складе одной из крупных торговых сетей. Запасы фруктов и овощей сотрудники таможни осмотрели вместе со специалистами Россельхознадзора. Грушу неизвестного происхождения они арестовали на сутки. За это время владелец должен будет предоставить документы о том, что товар прошел таможенный контроль. Если бумаги он не найдет, 15 тонн фруктов уничтожат. Напомню, такие рейды в городе проходят регулярно. Проверки касаются не только магазинов, но и рынков, и овощебаз. С начала этого года проверяющие изъяли и уничтожили более 35 тонн санкционки.

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Груша, которую нельзя скушать: в Екатеринбурге арестовали 15 тонн санкционных фруктов