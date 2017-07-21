Дауншифтинг по-уральски: свердловская семья бросила все и уехала жить в глухое село

21.07.2017

Новоселы обосновались основательно: разводят кур и гусей, занимаются пчеловодством

Он теперь первый — и единственный — парень на деревне, шутит Сергей Иванович. Год назад он с семьей бросил все и сбежал в глушь, в Журавлинку. Заброшенный поселок в 40 километрах от Красноуфимска давно манил горожанина – мужчина не раз охотился в этих краях и буквально влюбился в них. Земли здесь столько, что живи не хочу. Деревня Журавлиный лог или просто Журавлинка, была построена железнодорожниками, которые прокладывали тут ветку. Но когда движение электричек по ней закрыли, народ покинул уехал поближе к цивилизации. Дома стоят пустые, электричества нет. Возрождать глубинку Сергей Иванович решил с женой и мамой. За год обзавелся хозяйством – купил 300 кур, коз и завел пчел. Телевизора и интернета тут нет, да смотреть их было бы некогда. В большом хозяйстве общей площадью 31 гектар работа найдется для всей семьи. Так они и трудятся от рассвета до заката, черпая силы из самой природы. Говорят, в лесу, на свежем воздухе и дышится легче и спится крепче. В планах у семьи – не только обзавестись соседями — показать бывшим жителям, что здесь можно жить — но и привлечь сюда туристов. Дело за малым – провести в глубинку свет и связь. Ради этого дауншифтеры уже в следующем году хотят построить на реке мини-гидроэлектростанцию.