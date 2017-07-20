Жертва открытого окна: в Нижнем Тагиле 4-летний мальчик выпал с пятого этажа

20.07.2017

Ребенок погиб, выпав из открытого окна

Поэтому свердловские полицейские вновь обращаются к родителям с просьбой — присматривать за детьми и ни в коем случае не оставлять их одних у раскрытых окон. По информации правоохранителей, причиной вчерашней трагедии вновь стала москитная сетка. Она не выдержала веса ребенка и выпала вместе с ним наружу. Сообщить о гибели малыша отцу удалось не сразу — спавшего мертвым сном мужчину сперва пришлось разбудить. Следователи уже возбудили дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Теперь главе семейства грозит до двух лет лишения свободы, а ведь у него еще трое детей. Трагедии не случилось бы, если б родитель не пренебрег элементарными мерами безопасности, говорят полицейские.