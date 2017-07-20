В детский сад в 38 лет! В Екатеринбурге место в дошкольном учреждении выделили взрослому мужчине

20.07.2017

38-летний папа получил путевку в садик «Умка» вместо своего трехлетнего сына

Оказалось, в департаменте образования перепутали имена отца и сына. Вот место маленького Никиты и досталось его отцу. Сергей такой новости только обрадовался — ведь теперь его ждет послеобеденный сон и четырехразовое сбалансированное питание. Впрочем, пойти в детский сад мужчине, конечно, не удастся — дата рождения ребенка в документе была указана верно. А ошибку в имени пообещали вскоре исправить.