В детский сад в 38 лет! В Екатеринбурге место в дошкольном учреждении выделили взрослому мужчине

38-летний папа получил путевку в садик «Умка» вместо своего трехлетнего сына


Оказалось, в департаменте образования перепутали имена отца и сына. Вот место маленького Никиты и досталось его отцу. Сергей такой новости только обрадовался — ведь теперь его ждет послеобеденный сон и четырехразовое сбалансированное питание. Впрочем, пойти в детский сад мужчине, конечно, не удастся — дата рождения ребенка в документе была указана верно. А ошибку в имени пообещали вскоре исправить.

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