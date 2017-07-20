Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья

20.07.2017

Чем это обернется для нерадивых производителей и продавцов?

Разбираться в тонкостях вращения Татьяне пришлось научиться этой весной, когда Екатеринбург накрыла волна интереса к спиннерам. Раскрученная игрушка в детском отделе едва ли не самый ходовой товар. В день магазин продает по 250 волчков всех видов. Раскрученную игрушку сейчас купить можно едва ли не в каждом киоске. Горожане доигрались до того, что спиннерами заинтересовались санитарные врачи. Они решили проверить, насколько безопасны крутилки. Антон спиннеры раскрутил до собственного производства. Печатает игрушки любой формы и цвета на Зд принтере. Говорит, если сначала к новинке клиенты относились с опаской, то теперь от покупателей отбоя нет. Причем, все чаще родители смотрят не только на форму, но и на содержание. Покупают спиннеры из пищевого пластика: он не такой яркий, зато куда безопаснее. Ну, а Артемий с отцом создают волчки в основном для взрослых. Материал экологически чистый — дерево. Причем, каждый спиннер ручной работы в единственном экземпляре. Спиннерам все возрасты покорны: этим летом их крутят все, от детсадовцев до пенсионеров. И даже енот Дзена пристрастилась к новомодной игрушке. Так в зоопарке решили исправить ее непростой характер. Раскручивая волчок, обычно агрессивная самка полоскуна успокаивается. По мнению психологов, крутить спиннер детям не только не вредно, но даже полезно. Дошкольники так тренируют мелкую моторику, а это, как известно развивает мозг, а гиперактивные дети, крутя, учатся концентрироваться. Не помешает спиннер и взрослым — он помогает снять стресс. Вращать спиннер врачи советуют и тем, кто хочет избавиться от вредных привычек. Ведь такая крутящаяся игрушка займет и руки, и время. Главное — выбрать безопасную для здоровья.