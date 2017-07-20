Белоснежные тигры — жемчужина манежа. Таких зверей даже в природе редко встретишь, не то, что на арене цирка. Опасных хищников здесь укрощает слабый пол. В цирк эти красавцы попали шесть лет назад — из Китая. Их аттракцион поистине семейный: близкие родственники и тигры, и дрессировщицы. Мать и дочь признаются, чтобы приручить зверей — нужен и пряник, и кнут. А вот дальних родственников тигров — домашних мурок — выполнить
Полосатый рейс: в екатеринбургский цирк приехали белые тигры из Поднебесной
В программе кошки ходят по канату и смело прыгают с высоты
Белоснежные тигры — жемчужина манежа. Таких зверей даже в природе редко встретишь, не то, что на арене цирка. Опасных хищников здесь укрощает слабый пол. В цирк эти красавцы попали шесть лет назад — из Китая. Их аттракцион поистине семейный: близкие родственники и тигры, и дрессировщицы. Мать и дочь признаются, чтобы приручить зверей — нужен и пряник, и кнут. А вот дальних родственников тигров — домашних мурок — выполнить