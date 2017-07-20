Полосатый рейс: в екатеринбургский цирк приехали белые тигры из Поднебесной

В программе кошки ходят по канату и смело прыгают с высоты


Белоснежные тигры — жемчужина манежа. Таких зверей даже в природе редко встретишь, не то, что на арене цирка. Опасных хищников здесь укрощает слабый пол. В цирк эти красавцы попали шесть лет назад — из Китая. Их аттракцион поистине семейный: близкие родственники и тигры, и дрессировщицы. Мать и дочь признаются, чтобы приручить зверей — нужен и пряник, и кнут. А вот дальних родственников тигров — домашних мурок — выполнить какую-либо команду не заставишь. Тут только любовь поможет. За похвалу кошки ходят по канату и смело прыгают с высоты. Им на маракасах подыгрывает обезьянка-гибон. А вот у собак свой — спортивный интерес — они гоняют мяч и порой увлекаются. Новая программа, которую на Урал привезли столичные артисты, во всех смыслах семейная. Родители с детьми не только в зале, но и на манеже. Дочерью акробат Роман крутит как хочет. Семилетняя Милана не против — она артистка со стажем, с трех лет на арене. Ради успешного номера готова даже в чемодан залезть. Ненадолго. Поистине головокружительные номера приготовили воздушные акробаты. На полотнах артистка поднимается под самый купол — и летит вниз без всякой страховки. А этот трюк уникальный — его исполняет лишь один акробат в мире. К прыжку с движущейся платформы он готовился два года — ведь приходится рисковать жизнью. Не обойтись в цирке и без чудес. С легкой руки фокусника табуретка летает, а людей рвут на части. Этот спектакль — премьера не только для екатеринбуржцев, но и для самих артистов. Ведь программе всего несколько месяцев, что по цирковым меркам, очень мало.

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Полосатый рейс: в екатеринбургский цирк приехали белые тигры из Поднебесной