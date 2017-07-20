Очередную уловку по вымогательству денег у доверчивых пенсионеров придумали мошенники. Под предлогом замены водосчетчиков они безаппеляционно запускают руки в похоронные сбережения. Жертв мошенники выбирают среди пожилых людей, которые, как правило, исправно оплачивают коммуналку. В своем ящике Вера Васильевна нашла вот такое предостережение. Мол, счетчики в доме устарели. Их будут массово менять. Те, кто откажется — будет платить за воду по нормативам. Прочитав такое, пенсионерка впустила мастера без лишних вопросов. Удивилась лишь, когда дело дошло до оплаты. Пенсионерка спорить не стала. Взяла из накоплений столько, сколько просили. И только на следующий день обнаружила, что один переустановленных приборов учета не закреплен. К тому же мастер забыл поставить пломбы. Мы позвонили в компанию, меняющую счетчики. Там сообщили, что их услуги стоят 4,5 тысячи. Однако от Веры Васильевны никакой заявки не поступало. В управляющей компании подтвердили, что Вера Васильевна стала жертвой злоумышленника. Где теперь его искать, непонятно — псевдомастер не оставил никаких следов. А то, что он оставил недоделанным, согласились исправить коммунальщики. Если вам предлагают
Осторожно, мошенники! За замену счетчиков у пенсионеров просят десятки тысяч рублей
Мошенники орудуют под именем центра учета водоснабжения
Очередную уловку по вымогательству денег у доверчивых пенсионеров придумали мошенники. Под предлогом замены водосчетчиков они безаппеляционно запускают руки в похоронные сбережения. Жертв мошенники выбирают среди пожилых людей, которые, как правило, исправно оплачивают коммуналку. В своем ящике Вера Васильевна нашла вот такое предостережение. Мол, счетчики в доме устарели. Их будут массово менять. Те, кто откажется — будет платить за воду по нормативам. Прочитав такое, пенсионерка впустила мастера без лишних вопросов. Удивилась лишь, когда дело дошло до оплаты. Пенсионерка спорить не стала. Взяла из накоплений столько, сколько просили. И только на следующий день обнаружила, что один переустановленных приборов учета не закреплен. К тому же мастер забыл поставить пломбы. Мы позвонили в компанию, меняющую счетчики. Там сообщили, что их услуги стоят 4,5 тысячи. Однако от Веры Васильевны никакой заявки не поступало. В управляющей компании подтвердили, что Вера Васильевна стала жертвой злоумышленника. Где теперь его искать, непонятно — псевдомастер не оставил никаких следов. А то, что он оставил недоделанным, согласились исправить коммунальщики. Если вам предлагают