Жители Староуткинска не могут получить компенсацию на восстановление домов после урагана

19.07.2017

Областные власти выделили по 10 тысяч рублей на ремонт жилищ, но даже и на эти деньги многие не могут рассчитывать

Вот уж точно — деньги, выброшенные на ветер. Чтобы восстановить дом после урагана, Нина Суслова потратила полсотни тысяч рублей — пришлось вставлять окна и двери, стелить крышу. Сразу после небывалого шторма власти пообещали компенсировать пострадавшим ущерб. Однако в список на выплаты Сусловых не включили — у жильцов не оказалось прописки. Добиться денег на ремонт домов не могут полсотни жителей Староуткинска. Это каждый четвертый пострадавший от разрушительного ветра. Всего на помощь области после удара стихии рассчитывали 212 человек — из резервного фонда им выделили 32 с половиной миллиона рублей. Однако, некоторые нуждающиеся не смогли доказать чиновникам, что они действительно проживают в поврежденных домах. Теперь сельчане без регистрации ремонтируют жилье за свой счет. В районной администрации лишь разводят руками. Объясняют, что действуют согласно постановлению правительства Свердловской области. По документу, 10 тысяч рублей в случае чрезвычайной ситуации могут получить лишь прописанные жители. Однако сотрудники прокуратуры, которые по просьбе пострадавших начали проверку, утверждают – рассчитывать на компенсацию могут и незарегистрированные сельчане. Им только нужно доказать, что в домах они проживают постоянно. Впрочем, это ситуация стала уроком для многих жителей Староуткинска. После урагана пострадавшие решили застраховать свои дома. Вот только это стоит как минимум 10 тысяч рублей. Поэтому людям придется выбирать — либо покупать стройматериалы, либо оформлять страховку.