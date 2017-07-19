Земля уходит из-под ног: на остановке «Малый Конный» вместе с киоском демонтируют тротуар

19.07.2017

С началом дождей к трамваю будет не подойти, — возмущаются местные

Остановку «Малый Конный» благоустроили, когда устанавливали торговый павильон. Ассортимент, содержащий спиртное, устраивал не всех. Зато тротуар, наконец, избавил от грязи. Когда начался демонтаж плитки, жители сразу встревожились. Говорят, даже вызывали наряд полиции. Но стражи порядка никаких нарушений не обнаружили. Местные переживают, что с началом дождей к трамваю будет не подойти. Вот так, показывают, будет выглядеть остановка без тротуара. Телефон владельца павильона недоступен. А в районной администрации нам сообщили, что истек срок аренды. Коммерсант проводил здесь комплексное благоустройство, в том числе и укладывал плитку. Однако можно попробовать восстановить остановку раньше. Для этого жителям следует обратиться с заявлением в прокуратуру, чтобы надзорный орган проверил законность демонтажа тротуарной плитки.