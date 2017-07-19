Принтер для кофе: в Екатеринбурге печатают цветные фото на кофейной пенке

19.07.2017

Изображения печатают съедобными чернилами

Улыбайтесь, сейчас вылетит — кофе. Свой портрет теперь можно попробовать на вкус — уникальный принтер печатает фотографии прямо на кофейной пенке. Новая услуга появилась совсем недавно, но очередь за кофепечатью уже выстроилась. Обычным кофе в Екатеринбурге уже никого не удивишь. Горожанам подавай оригинальность: цветочки, сердечки, надписи. Моду в необычном рисовании диктует Италия. Именно здесь появились первые кофейные шедевры. Сначала, рассказывают бариста, узор наносили густыми сиропами, детали же дорисовывали коктейльными трубочками и зубочистками. Ну, а сейчас на кофе пишут даже молоком. А в этой кофейне что не напиток — просто сказка. За сказочным названием скрывается действительно волшебный дизайн — взбитые сливки, мороженое и вафельный рожок с цветной посыпкой. Создавать из обыкновенного кофе произведения искусства требует мода — ведь, прежде чем пробовать угощение, екатеринбуржцы делятся им… в интернете. Впрочем, красота напитка тоже требует жертв, объясняют бариста. Если делать рисунок дольше двух минут, молоко может осесть, и вкус кофе будет безнадежно испорчен. Но порой напитки «портят» специально — для яркой картинки. Но главное в напитке, уверяют бариста со стажем, это настроение, которое он дарит. Ведь чашка вкусного и красивого кофе может добавить красок в самый ненастный день. И не важно, чем она украшена — цветной печатью, или молочным лепестком.