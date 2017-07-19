Таковы промежуточные итоги авиасалона МАКС, который сейчас проходит в подмосковном Жуковском. Так, накануне стало известно, что титановая корпорация будет поставлять Airbus штамповки для конструкции пилона и крепления шасси аэробуса А350-900, который считается одним из самых современных в мире. Он уже оснащен деталями из российского титана, доказавшего свое качество и прочность. Именно поэтому у ВСМПО заключены контракты со всеми крупными авиастроителями. В частности, с Боингом. Американская и уральская корпорации создали совместное предприятие по производству изделий для лайнеров, в том числе для Боинга 777, старт которого запланирован на этот год. Сегодня на МАКСе партнерам вручили свидетельство резидента Титановой долины.
На Среднем Урале будут делать детали для самолетов нового поколения
Партнерством титанового гиганта ВСМПО-АВИСМА вновь заручились сразу две крупнейшие авиастроительные компании
Также в разделе Технологии
Вчера
На Среднем Урале будут делать детали для самолетов нового поколения