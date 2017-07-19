На Среднем Урале будут делать детали для самолетов нового поколения

19.07.2017

Партнерством титанового гиганта ВСМПО-АВИСМА вновь заручились сразу две крупнейшие авиастроительные компании

Таковы промежуточные итоги авиасалона МАКС, который сейчас проходит в подмосковном Жуковском. Так, накануне стало известно, что титановая корпорация будет поставлять Airbus штамповки для конструкции пилона и крепления шасси аэробуса А350-900, который считается одним из самых современных в мире. Он уже оснащен деталями из российского титана, доказавшего свое качество и прочность. Именно поэтому у ВСМПО заключены контракты со всеми крупными авиастроителями. В частности, с Боингом. Американская и уральская корпорации создали совместное предприятие по производству изделий для лайнеров, в том числе для Боинга 777, старт которого запланирован на этот год. Сегодня на МАКСе партнерам вручили свидетельство резидента Титановой долины.