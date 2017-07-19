На месте недостроенной телебашни хотят построить ледовую арену

Простые формы, четкие линии — екатеринбуржскую телебашню хоть раз брал на карандаш каждый пейзажист. Знаменитый уральский долгострой, который под определенным углом так похож на монумент Вашингтона, до сих пор притягивает взгляды и гостей, и местных. Ведь это по-прежнему самое высокое сооружение в городе. Успеть изобразить башню на холсте сейчас торопятся многие художники. Высотка вскоре может исчезнуть с панорамы города или — измениться внешне. Свердловские парламентарии передали ее в частную собственность. Теперь компания-инвестор — УГМК — строит заоблачные планы по освоению участка у подножия вышки. Там хотят возвести ледовый дворец, в проект которого, по слухам, легендарная вышка рискует не попасть. Первые шаги в этом направлении были сделаны в далеком 83-ем году. На пустыре близ Исети начали возводить башню, которая, по проекту, должна была быть высотой 361 метр, чуть ниже Останкинской. Грандиозный проект тогда называли стройкой века. Но в конце 80-х строительство остановилось — у властей были иные заботы. А вскоре — с развитием технологий — необходимость в телебашне и вовсе отпала. Она годами простаивала без дела, привлекая разве что экстремалов. Дошло до того, что путь под небеса им — по распоряжению городских властей – закрыли. За последние 20 лет недострой неоднократно пытались реанимировать, придумывая новое предназначение. Наверху хотели сделать ресторан, парк аттракционов и даже часовню. Но ни один проект одобрения не получил. Да и потенциальных инвесторов найти было нелегко — у сооружения менялись собственники, а стоимость его восстановления с каждым годом росла. Но это не значит, что несостоявшуюся телебашню надо снести, говорят екатеринбуржские архитекторы. Ее при желании можно удачно вписать в проект общественного пространства — на вершине сделать смотровую площадку, а у подножия разбить парк. Впрочем, судьбу самого высокого здания Екатеринбурга теперь будет решать ее владелец. Обсуждаются разные проекты. Но местные фокусники уже представили, каким будет город без своей знаменитой доминанты.