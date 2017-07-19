У Эрика нет слов — одни эмоции. Неподалеку от его дома под покровом ночи кто-то устроил свалку мертвых животных. Очевидец насчитал три десятка мешков с останками четвероногих. Многие обезглавлены, с тел содраны шкуры. На запах быстро слетелись правоохранители. Мешки оперативно вывезли — ведь тела уже начали разлагаться — а место обработали обеззараживающими составами. Кто подложил им такую свинью, дачники могут только догадываться. Говорят, об этой дороге мало, кто знает, поэтому не исключено, что намусорил кто-то из местных. Выйти на след нарушителей пытается и администрация округа. По ее просьбе эксперты уже провели экспертизу и выяснили — брошенные в лесу тела, действительно, принадлежат собакам. По мнению зоозащитников, избавиться от собак столь жутким образом
Без головы и без шкуры: под Верхней Пышмой садоводы обнаружили свалку из мертвых собак
По словам очевидцев и экспертов, животные явно умерли не своей смертью
У Эрика нет слов — одни эмоции. Неподалеку от его дома под покровом ночи кто-то устроил свалку мертвых животных. Очевидец насчитал три десятка мешков с останками четвероногих. Многие обезглавлены, с тел содраны шкуры. На запах быстро слетелись правоохранители. Мешки оперативно вывезли — ведь тела уже начали разлагаться — а место обработали обеззараживающими составами. Кто подложил им такую свинью, дачники могут только догадываться. Говорят, об этой дороге мало, кто знает, поэтому не исключено, что намусорил кто-то из местных. Выйти на след нарушителей пытается и администрация округа. По ее просьбе эксперты уже провели экспертизу и выяснили — брошенные в лесу тела, действительно, принадлежат собакам. По мнению зоозащитников, избавиться от собак столь жутким образом