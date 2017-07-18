Нелетная погода: из-за холодного лета в России неурожай меда

18.07.2017

Пчеловоды подсчитывают убытки, а насекомые наверстывают упущенное время

Трудиться пчелам сейчас приходится изо всех сил. Стараются наверстать упущенное время. Из-за непогоды насекомые оказались в отстающих, ведь они как никто метеозависимы. В холодные и дождливые дни обитатели ульев не собирают, а наоборот поедают мёд. В вынужденном отпуске трудолюбивые насекомые просидели весь май и июнь. Поэтому сейчас, нагоняя упущенные сроки, трудятся в авральном режиме. Ведь нектар им нужно успеть не только собрать, но и обработать. Из сот пчелы выпаривают лишнюю влагу — это 2 или 3 недели. И только после этого мед готов к употреблению. Пчеловодство — очень нестабильное ремесло, говорит Анатолий Иванович, пасечник с 45-летним стажем. Прошлый год был на редкость удачным. Но повторить рекорд на этот раз, увы, не удастся. У пчеловодов сейчас одна надежда — что лето всё же придет на Урал. Если солнечная погода продержится хотя бы две недели, пчелы успеют наверстать упущенное. Ведь от графика отстает вся страна. Обычно, в медовой лавке свежим медом начинают торговать еще в июне. Но первый мед из Сибири привезли только сегодня. Тем временем, продавцы уже готовятся повышать цены. Раз меда будет мало, то и стоить он будет дорого. Но гнаться за свежим урожаем специалисты не советуют. Оказывается, мед чем старше, тем лучше. Не стоит переплачивать за свежий мед и еще по одной причине: именно его чаще всего подделывают. Вместо полезного сладкого янтаря можно купить обычный сахарный сироп, при этом проверить подлинность продукта в домашних условиях невозможно. А вот загустевший мед старого урожая подделать невозможно.