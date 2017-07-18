Не переезд, а полоса препятствий! Автомобилисты встали в пробку на переулке Базовом

18.07.2017

Машинам приходиться прыгать по путям, ведь покрытие совсем развалилось

Даже для тяжеловесов проехать по выбоинам весьма проблематично. Что уж говорить о легковушках. Скорость на переезде не больше 2-3 километров в час. Если не притормозить, говорят водители, машина серьезно пострадает. Такой ремонт влетит в копеечку: от 20-ти до ста тысяч рублей. Потому многие предпочитают здесь терять время, чем деньги на запчасти. Как выяснилось, переезд признали аварийным еще этой весной. ГИБДД вынесла предписание железнодорожникам привести его в порядок. Поскольку требование не выполнено, дело передали в суд. Но после нашего внимания к этой проблеме в РЖД пообещали вскоре приступить к ремонтным работам. Если на вашем пути ж/д переезд представляет угрозу автомобилю, следует обращаться в ГИБДД. Дорожные инспекторы, отвечающие за безопасность движения, выяснят, чей это переезд и обяжут его владельца привести в надлежащее состояние.