Накажут за бунт: в Екатеринбурге судят подростков, сбежавших из Рефтинского спецучилища

18.07.2017

46 воспитанников сбежали из интерната 1 сентября 2016 года

Эти четверо юношей идут на повышение, но, увы, по криминальной лестнице. Воспитанников исправительного спецучилища судят за то, что они устроили бунт в его стенах. Те, кто сегодня тише воды — ниже травы, год назад, по версии следствия, громили все на своем пути и избивали сотрудников. По словам свидетелей тех событий, ребята устроили настоящий погром. В ночь на первое сентября полсотни человек устроили в спецучреждении беспорядок, а потом сбежали, покалечив тех, кто пытался их остановить. Изначально было две версии побега: конфликт детей с руководством и банальное нежелание учиться. Однако беглецы рассказывали совсем другое. По словам ребят, к ним применялись отнюдь не педагогические методы воспитания. Один из бывших работников Рефтинского спецучилища уже подозревался в нанесении побоев воспитанникам. И это не единичный случай, уверяют местные. Поэтому расследование велось в двух направлениях. Сыщики дали оценку и работе администрации исправительного заведения. Впрочем, эти обстоятельства не считаются смягчающими для устроителей беспорядков. Пока судят главных бунтарей — тех, кто подначивал остальных и поднял руку на воспитателей. Из пятерых подсудимых на скамье сегодня только четверо. Один на заседание не явился, поэтому его теперь ждет арест. Заседание отложили до тех пор, пока перед судьей не предстанут все вероятные зачинщики бунта в Рефтинском. Им грозит до 15 лет лишения свободы.