Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя в выходные дни

18.07.2017

В Минторге уверены — это приведет к массовому распространению суррогата

Новый сухой закон для Игоря и Сергея — не повод не выпить. Собутыльники поднимают тост за то, чтобы алкоголь в магазинах, как и всегда, был всю неделю. Предложение Минздрава о введении трезвых выходных любителей спиртного задело за живое. По мнению авторов инициативы действующих мер по борьбе с пьянством недостаточно. Тех, кто страдает от алкогольной зависимости, катастрофически много. Так, в Свердловской области таких — 26 тысяч, и это лишь официальные цифры. Как рассказывают сами пациенты, их пристрастие началось с тех самых загульных выходных. Очень быстро такое времяпрепровождение входит в привычку. Именно поэтому Минздрав на уикенд предлагает убрать с магазинных полок алкогольные соблазны. Это вправе сделать власти каждого региона. То, что пробки закручивать нужно, уверены и соцработники. В Екатеринбурге на учете стоят сотни семей, где хозяин в доме — крепкий алкоголь. В этой, например, больная пенсионерка вынуждена в одиночку воспитывать внука. Его маму и сестру она выгнала из дома из-за бесконечных пьянок. А в этой семье дети страдают из-за вредной привычки старшего брата. По словам матери, распивая с друзьями спиртное, он порой кидается на младших с кулаками. По статистике, в год на каждого россиянина приходится 14 литров чистого спирта. При том, что опасным для здоровья считается половина этого объема. Но несмотря на это, противников у новых антиалкогольных запретов много. В первых рядах — торговцы, которые из-за ограничений потеряют в деньгах. К тому же, добавляют в Минторге, введение трезвых выходных может сыграть на руку самогонщикам. Прецеденты были. Есть ли у выходных, свободных от алкоголя, шансы, пока непонятно. Принятие подобных решений возможно лишь после согласования с другими ведомствами. В Минпромторге уже готовят альтернативную программу — по разрешению продажи алкоголя на заправках.