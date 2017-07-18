Месить грязь разрешается: в Свердловской области отменили штрафы за парковку на газонах

18.07.2017

Областной суд признал недействующей норму закона, которая служила основанием для штрафов

Напомню, ранее парковка на газонах Екатеринбурга автомобилистам обходилась от одной до пяти тысяч рублей. Такая санкция была прописана в местном законодательстве — в правилах благоустройства. Так власти пытались бороться с грязью и пылью на дорогах. За нарушениями водителей следили квартальные. Но в декабре прошлого года областной суд признал эту норму недействительной и теперь управы на горе-парковщиков больше нет. Так что сейчас, похоже, остается только надеяться на сознательность автомобилистов.