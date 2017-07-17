Время-деньги: в общественном транспорте Екатеринбурга заработал повременной тариф

17.07.2017

Пока новый вид оплаты проходит в тестовом режиме – его опробуют больше сотни добровольцев

Не троллейбус, а настоящая площадка для эксперимента. Городской транспорт третий день тестирует новый повременной тариф. Владимир — в числе сотни испытателей, тех, кому выдали специальные Екарты. Они позволяют сделать несколько пересадок, заплатив при этом всего один раз. Новый тариф обещает стать выгодным для тех, кто делает в день хотя бы одну пересадку. Владимир своему счастью не нарадуется. Для него это — существенная экономия. На выбор горожан хотят представить два варианта: тарифы 30 и 60 минут. Первый обойдется в 28 рублей, второй — в 40. При этом количество пересадок неограниченно. Главное — успеть уложиться в положенное время. Минуты начинают идти с момента первой оплаты. Если за полчаса или час пересесть вы не успели, платить придется заново. Но в успех проекта пока верят далеко не все. Кондукторов сомневаться заставляют… пробки. Однако новое — далеко не замена старому. Прежние тарифы Екарты продолжат работать для тех, кому пересадки не нужны. Пока новые тарифы тестируют только на трамваях и троллейбусах. Но в скором времени нововведения планируют внедрить и в муниципальные автобусы. Но и это еще не все. В комитете по транспорту сейчас разрабатывают новые остановки, которые появятся в местах пересадок. Они обещают стать максимально удобными. Первые впечатления от новой карты соберут уже в начале августа. Каждый участник тестирования оставит свой отзыв и пожелания. Если повременной тариф придется по душе горожанам, то окончательно внедрить его смогут уже в октябре.