В память о погибших императорах: в Екатеринбурге стартовали царские дни

17.07.2017

Православные верующие в трагическую ночь прошли Крестным ходом

В этом хоре важен не только репертуар, но и количество певчих. «Боже, царя храни» исполняют сразу 404 человека — именно столько лет Россией правили Романовы. Память мучеников сегодня — в день гибели Николая Второго и его семьи — почтили крестным ходом. Крестный ход традиционно начинается от Храма-на-Крови и завершается на Ганиной яме. Так «Царские дни» проходят уже в 16 раз, но история крестных ходов и литургий на этих местах имеет куда большую историю. Добиваться канонизации царской семьи и строительства храмов еще в 91-ом году начала Ольга Куликовская-Романова вместе с супругом — племянником Николая Второго. С каждым годом число паломников растет. На этот раз священникам понадобилось сразу 100 чаш для проведения причастия. В нем приняли участие 7 тысяч верующих. А в 22-километровый крестный ход отправилось более 60 тысяч паломников со всего света. Почтить память царской семьи приехали и священнослужители со всего мира. Кстати, за рубежом Романовы были канонизированы еще в 1981 году, на 19 лет раньше, чем в России. Большой крестный ход завершился только сегодня утром, но Царские дни продолжаются. Фестиваль вскоре переместится из Екатеринбурга в Алапаевск, на место гибели другой представительницы Романовых — великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары.