Музыка связала 5000 горожан: фестиваль «Усадьба Jazz» стал самым массовым за всю историю

Спасибо погоде — впервые концерты под открытым небом проходят без флейты водопроводных труб
Не народные артисты, но артисты из народа с профессиональными музыкантами прекрасно спелись. Под бой бразильских барабанов сводный хор напевает по-испански: «Спокойно ночи народу, откуда я родом». Но в Харитоновском парке сегодня не до сна. Здесь в пятый раз гремит Усадьба Джаз — фестиваль музыки под открытым небом для людей с открытой душой. Слушать джаз на фестивале можно по-разному — лежа на траве, устроившись на пикник под деревом, или сидя в уютном гнезде. Ну, а те, кому не сидится — пускаются в пляс. Спасибо за этот праздник музыки готова сказать даже природа. Усадьба Джаз — первый в России экологически чистый фестиваль — содержимое контейнеров для пластика сдадут в переработку, а вырученные деньги пустят на благотворительность. Поэтому солнце и улыбается в ответ — впервые за пять лет фестиваля уральская погода сыграла гостям и музыкантам на руку — было сухо, тепло и птички поют. Голоса птиц доносятся и с главной сцены — пернатые на подпевке у колумбийской исполнительницы Джины Савино. Джаз-дива впервые в России. Поэтому даже плей-лист для выступления не составляла — решила, местная публика аплодисментами подскажет, что ей больше по душе. Музыка и аплодисменты звучали в парке весь день. Оркестры, джаз-бэнды и солисты сменяли друг друга. Ближе к вечеру на сцену поднялась Варвара Визбор — внучка легендарного барда. Улыбчивая певица сменила солнце, которое у к окончанию фестиваля уже стремилось за горизонт.