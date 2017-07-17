Ленин без головы: в Первоуральске пьяный свердловчанин обезглавил памятник

17.07.2017

Так нетривиально закончился в уральском городе День металлурга

Вождя мирового пролетариата теперь можно опознать разве что по характерному жесту рукой. Памятник Ленину на центральной площади Первоуральска совсем потерял голову! От нее остались одни осколки. Как рассказывают очевидцы, попытку свержения вождя с его постамента под финальные аккорды дня города предпринял местный житель средних лет. Он хоть и был на вид сильно пьян, но умудрился забраться Ленину на руки — и пинал его до тех пор, пока голова не полетела с плеч. Из-за этого едва не пострадала проходившая мимо пенсионерка. Подозреваемого в вандализме тут же задержали. Он объяснил, что казнить Владимира Ильича и не думал, просто хотел с ним сфотографироваться. По словам верхолаза, свою голову и голову Ленина он, действительно, потерял из-за алкоголя – перед тем, как залезть на памятник, Денис выпил 6 бутылок пива. Против него возбудили административное дело и осудили за распитие спиртного в общественном месте. Кроме того, сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности. За вандализм ему может грозить до 3-х лет лишения свободы. Жители Первоуральска же настаивают на более суровом наказании. С грустью на обезглавленную историю смотрят и местные коммунисты. Ведь это может стать началом конца ленинской эпохи в Первоуральске — неизвестно, дадут ли памятнику новую жизнь. Хотя злоумышленник об этом вряд ли думал. Изготовят ли Ленину новую голову, или памятник уберут — еще не ясно. Монумент закрыт на реставрацию и обволочен черным полиэтиленовым пакетом, что пугает горожан.