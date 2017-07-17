2500 спасенных горожан и один фирменный жест: рубрика «Городской дозор» отмечает 10-летие

17.07.2017

17 июля 2007 года в эфир вышел первый выпуск

Что ни звонок, то просьба о помощи. Протечки, засухи, скользкие дороги, бытовое мошенничество… — это все к нему, бессменному дозорному Екатеринбурга. На незавидный пост журналист Юрий Шумков заступил ровно 10 лет назад — и с тех пор помог решить коммунальные проблемы тысячам горожан. По меркам региональных новостей, пересохшие краны в отдельно взятом доме — мелочь. Но только не для Городского дозора. Рубрика уникальна тем, что занимается бедами конкретных жителей, но на их примере дает полезные советы всем остальным. В дозор отправили опытного репортера Юрия Шумкова, который долгое время вел в новостях рубрику о спорте. Чутье редакторов не подвело. Первая в истории Городского дозора жалоба поступила из дома на Белореченской. Целую неделю жители добивались от коммунальщиков прочистки канализации. После вмешательства репортеров 41-го это сделали за несколько часов. Спустя десять лет канализацией тут и не пахнет, управленцы работают на совесть. Главного дозорного знают в лицо, кажется, все екатеринбуржцы — в том числе, благодаря фирменному стилю. Униформы на него не напасешься, рассказывает автор — за десять лет дозорный сменил с десяток фирменных кепок и футболок. Дольше всего держатся жилетки — их делали по специальному заказу. Они прошли и огонь, и воду, и трубы. Появления репортера в красном, как огня, боятся многие нерадивые коммунальщики. Ну, а для добросовестных управленцев это своеобразный сигнал — вопрос гораздо серьезнее, чем кажется. Коммунальная война войной, а обед по расписанию. Среди коллег дозорный известен и как любитель вкусно покушать. Он знает все столовые в городе, а кое-где для Юрия даже специально стряпают пироги. А вот сюжеты Городского дозора не всем приходятся по вкусу — от них не в восторге те, из-за кого страдают горожане. Но главное, чтобы был результат.