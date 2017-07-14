Заряди телефон и делай насечки: сотрудники МЧС рассказали, как не потеряться в лесу

14.07.2017

Почему компас не может заплутавшим?

Держать карман шире спасатели советуют всем грибникам. Ведь без этих маленьких, но очень важных вещей в лес лучше не соваться. Всем известный набор в МЧС решили напомнить из-за большого количества потеряшек. С начала грибного сезона в лесу заблудилось больше десятка свердловчан. Июнь и Август традиционно — сезон не только грибов и ягод, но и пропавших любителей леса. Совсем недавно под Невьянском заблудились двое детей. Они пошли за ягодами без присмотра взрослых, благо их нашли быстро. Еще один мужчина сам позвонил спасателям с просьбой отыскать его в лесу — мол, заблудился в трех соснах. Чтобы не потерять дорогу, грибникам советуют брать с собой… нож. Метки спасатели советуют оставлять через каждые 40-50 метров — по ним будет легко отыскать дорогу домой. Но в первую очередь нужно успокоиться и собраться с мыслями. Выйти к людям также можно по железной дороге или вдоль ЛЭП. Но если до темноты вам не удалось отыскать дорогу, лучше всего соорудить шалаш для ночлега. Однако самое главное, говорят спасатели, всегда сообщать своим близким, куда и когда вы направляетесь. В случае чего они забьют тревогу и драгоценное время не будет упущено.