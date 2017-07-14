«Вонь на всю округу»: под Екатеринбургом уже неделю горит свалка

Мусор к посёлку Рудный нелегально свозят уже не первый год


И на свежем воздухе не продохнуть — жалуется Галина. Целый месяц дачница задыхается от запаха гари. Все дело в соседней свалке, образовавшейся на месте бывшего карьера. Уже не первый год она отравляет местным жизнь. Официально карьер уже давно не действует, но не перестает зарастать мусором. По словам местных, самосвалы пускают сторожа. И отходы часто загораются — даже дождливое лето не спасает. Пожар возникает в различных частях свалки и едкий дым распространяется на всю округу. Но на самом карьере утверждают — рабочие делают все возможное, чтобы остановить огонь. Мол и мусор сюда завозят лишь для рекультивации. В администрации чкаловского района объясняют: со свалкой бороться уже устали. Ситуацию там взяли на особый контроль и пообещали связаться с собственником. Ну, а пока чиновники ищут выход из дурно пахнущей ситуации, местные мечтают, наконец вдохнуть, полной грудью. Но, кажется, пока вся надежда — лишь на проливные дожди.

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«Вонь на всю округу»: под Екатеринбургом уже неделю горит свалка