В Екатеринбурге появился крупнейший на Урале клинический перинатальный центр

Он объединил сразу пять медицинских учреждений, специализирующихся на охране материнства и младенчества


В состав нового перинатального центра вошли поликлиника на Антона Валека — здесь ведут беременности с высокой группой риска — и четыре стационара. Акушерские — на Комвузовской и Дагестанской, и педиатрические — на Комсомольской и Онуфриева. Все подразделения оснащены самым современным оборудованием, там применяют передовые технологии ухода за мамами и младенцами. В том числе выхаживают недоношенных крох с весом от полукилограмма. Ну, а для спокойствия будущих мам в перинатальном центре проводят экскурсии и практикуют партнерские роды.

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