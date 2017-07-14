В Екатеринбурге появился крупнейший на Урале клинический перинатальный центр

14.07.2017

Он объединил сразу пять медицинских учреждений, специализирующихся на охране материнства и младенчества

В состав нового перинатального центра вошли поликлиника на Антона Валека — здесь ведут беременности с высокой группой риска — и четыре стационара. Акушерские — на Комвузовской и Дагестанской, и педиатрические — на Комсомольской и Онуфриева. Все подразделения оснащены самым современным оборудованием, там применяют передовые технологии ухода за мамами и младенцами. В том числе выхаживают недоношенных крох с весом от полукилограмма. Ну, а для спокойствия будущих мам в перинатальном центре проводят экскурсии и практикуют партнерские роды.